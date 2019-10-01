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Накопительную пенсию заморозят до 2022 года

1 Октябрь 2019, 18:10

Бедность пенсия

В Государственную Думу внесен законопроект, продляющий «заморозку» накопительной части пенсии россиян до 2022 года, сообщает DEITA.RU.

Как следует из документа, размещенного в базе законопроектов Государственной Думы, устанавливается обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

 Такой подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014 - 2021 годах.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

Государство же продолжает рекламировать гражданам альтернативные способы повысить свою пенсию. Пенсионный возраст у россиян стал выше, но зато и «счастливчики», получающие прибавку от государства, имеются.

По данным Пенсионного фонда России, по итогам 2018 года граждане добровольно софинансировали свои пенсионные накопления на серьезную сумму в 4,9 миллиардов рублей. В ответ государство внесло и свою долю софинансирования в размере 4,7 миллиардов рублей.

Приморцы, желающие повысить свою пенсию, тоже нашлись в некотором и довольно немалом количестве. По данным отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю, в 2018 году сразу 13 200 человек вложили 124,5 миллиона рублей. Получается, что средний годовой взнос приморцев составил 9 тысяч рублей.

Дмитрий Санников

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