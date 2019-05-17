Эксперты подсчитали затраты, гарантирующие победу, сообщает DEITA.RU.

Компания Group-IB чей основной деятельностью является выявление нарушений в области цифровой безопасности, доказала факт накрутки голосов при выборе финалиста проекта "Голос.Дети".

Глава компании Илья Сачков рассказал Forbes, что автоматизированная смс-накрутка дала более 38 000 голосов: 8000 SMS и 30000 звонков. По словам специалиста, цена одного голоса в среднем составила около 20 рублей.

С учётом итогового количества голосов, накрутка обошлась заказчику примерно в 2,4 миллиона рублей.

Руководитель Group-IB подчеркивает, что не оценивает этическую сторону вопроса, но вместе с тем отметил, что для окончательного завершения истории правильно было бы установить заказчика.