Налетай: продажа дешевых авиабилетов открыта

Продажу субсидированных билетов открыли российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines, сообщает DEITA.RU.

Граждане, которые имеют возможность, могут приобретать дешевые билеты в эконом-классе на будущий год. Бюджетно слетать можно в дальневосточные города, а также в Калининград и Симферополь.

Отмечается, что субсидия предоставляется далеко не всем гражданам, а только молодежи до 23-х лет, пожилым людям — мужчинам после 60 лет, а женщинам после 55.

Кроме того, относительно недорого могут приобрести билеты люди с ограниченными возможностями. Инвалиды I группы и граждане, которые их сопровождают, инвалиды II и III групп с детства.

Члены многодетной семьи также имеют возможность льготного перелета.

В качестве примера можно привести относительно недорогой билет из Владивостока в Москву. За него придется отдать всего лишь 7,4 тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова