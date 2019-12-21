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Налетай: продажа дешевых авиабилетов открыта
Продажу субсидированных билетов открыли российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines, сообщает DEITA.RU.
Граждане, которые имеют возможность, могут приобретать дешевые билеты в эконом-классе на будущий год. Бюджетно слетать можно в дальневосточные города, а также в Калининград и Симферополь.
Отмечается, что субсидия предоставляется далеко не всем гражданам, а только молодежи до 23-х лет, пожилым людям — мужчинам после 60 лет, а женщинам после 55.
Кроме того, относительно недорого могут приобрести билеты люди с ограниченными возможностями. Инвалиды I группы и граждане, которые их сопровождают, инвалиды II и III групп с детства.
Члены многодетной семьи также имеют возможность льготного перелета.
В качестве примера можно привести относительно недорогой билет из Владивостока в Москву. За него придется отдать всего лишь 7,4 тысячи рублей.
Екатерина Брязгунова