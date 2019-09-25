«Наливкин серые схемы мутит» — креативное видео набирает популярность

Творческая группа, которая еще в начале апреля создала фейкового чиновника, решающего все проблемы быстро и эффективно — председателя Исполнительного комитета Виталия Наливкина, в очередной раз отличилась смешным роликом на злободневную тему, сообщает DEITA.RU. Видео разметил паблик barakuda_usk.

Проблема, которую на этот раз пришлось решить господину Наливкину, оказалась серьезной — жильцы аварийного дома в селе Воздвиженка вынуждены жить на съемных квартирах, потому что четыре года не могут добиться положенного им расселения.

«За помощью в решении квартирного вопроса жители аварийного дома обратились к председателю Исполнительного комитета Виталию Наливкину», — говорится в ролике.

Прибыв на место, фейковый председатель заверил людей, что нашел решение проблемы. По его инициативе, независимая оценочная комиссия пересмотрела степень износа жилого объекта, а это значит, что данный дом больше не является аварийным.

Также господин Наливкин пообещал в максимально короткие сроки отремонтировать дом «по евроремонтам». На это, говорится в ролике, было выделено 40 миллионов рублей.

Новый ролик оказался очень удачным. Менее чем за час его посмотрели 10 тысяч пользователей Instagram. Идея г-на Наливкина по решению проблемы вызвала бурное обсуждение в Сети. «У нас в центре живут в барака люди, воды нет, туалета нет. Но зато дом является памятником. И его нельзя ремонтировать или реконструировать», «Наливкин должен быть председателем ООН! Человек мира», «Скочем ещё клеили бы трещины, было бы правдоподобнее», «Какое-то нерациональное использование бюджетных денег. Пену дорогущую купили... Там скотча вполне хватило бы», «Даю идею для ремонта дорог — дошираком. Видео на высоте», «Что бы уссурийцы делали без Наливкина?», «Красава, хоть кто-то начал стебать эту власть!», «Наливкин опять какие-то серые схемы мутит», «Красава, умеет решать проблемы», «Надо перенимать опыт по решению вопросов по аварийному жилью по всей России. И проблема ветхого и аварийного жилья исчезнет», — пишут восторженные комментаторы.

Екатерина Брязгунова