Творческая группа, создавшая в начале апреля фейкового чиновника, решающего все проблемы уссурийцев, Виталия Наливкина выпустила очередной «шедевр», сообщает DEITA.RU.

Как всегда сюжет начинается в лучших традициях российских СМИ: «В Уссурийском районе снова отменен. Из-за сильного загрязнения излюбленное место отдыха уссурийцев — Солдатское озеро уже который год не пригодно для купания. Виной всему — отсутствие средств на очистку водоема, а также регулярный слив нечистот из частного сектора».

Также в сюжете женщина в белом отмечает, что все водоемы в Уссурийском районе не отвечают санитарным нормам.

В свою очередь Юлия, жительница города, отмечет, что состояние местного водоема действительно беспокоит местных жителей, особенно близлежащих домов. Когда-то он был действительно популярным местом отдыха для горожан, а сейчас превратился в помойку. Водоем хоть и искусственный, но вполне приемлемый был освежиться в жаркое время года. Воспитанники художественной школы выезжали туда на пленэры.

«Вернуть уссурийцам места для купания решил председатель Исполнительного комитета Виталий Наливкин», — на этих словах традиционный сюжет заканчивается, потому что может быть творческая группа из Уссурийска и придумала уникальную действенную методику очищения, однако ее безопасность у многих граждан вызвала сомнения.

Так вот в сюжете рассказывается, что по поручению Виталия Наливкина была инициирована масштабная дезинфекция всех водоемов. На кадрах видно, что из коробок возле многострадального Солдатского озера вываливают коробки с различными известными и не очень моющими средствами. Чем закончился сюжет, догадаться не сложно. Наливки в очередной раз всем помог и граждане довольны.

Граждане, а скорее пользователи Instagram, где размещаются все сюжеты ОАО «Долгострой», таким отношением к проблемам граждан и скоростью реакцией тоже довольны. Они часто сетуют на то, что реальная власть не настолько оперативна и изобретательна, о чем неоднократно высказывались в комментариях: «Новатор и человек дела», «Баракуда браво!!! Акцент на отсутствие чистых водоемов в городе сделали!!! Юмор ясен и понятен!!! Молодцы!!!», «Виталий - мой кумир! Никогда не видел такого конкретного подхода к решению проблем», «И вновь новый шедевр! Наливкин для России, как бутылочка воды на утро после 12 июня, необходим», «Самое смешное, что люди настолько привыкли к абсурду от чиновников, что я часто вижу комментарии от людей с других регионов, которые реально считают его чиновником», «Где можно проголосовать за Виталия на пост президента?! Куда отправить смс?» — пишут граждане.

Отметим, что такой тролинг местных властей, вероятно, первые ласточки грядущих выборов в городскую думу, намеченных на сентябрь текущего года. Впоследствии народным избранникам, которые пройдут в думу, предстоит выбирать главу Уссурийска, поэтому ставки высоки. С предстоящими выборами связано и усиление активности партии «Рост» в Уссурийском городском округе. Королю меняют свиту.

Екатерина Брязгунова