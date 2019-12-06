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Налог для богатых отклонили – «Единая Россия» не сдает своих

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В Кремле отреагировали на новость о том, что законопроект не прошел чтение в Госдуме, сообщает DEITA.RU.

Депутаты «Единой России» в очередной раз не поддержали законопроект о повышении налога для богатых. Автор инициативы депутат Олег Нилов прокомментировал эту новость.

Как пишет Ura.ru, депутат связал отказ принимать такой важный для населения закон нежеланием «Единой России» «сдавать своих» - тех, кто получает более 2 млн рублей в месяц.

Эту новость попросили прокомментировать официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента оказался не в курсе этой новости и комментировать отказался.

Напомним, инициатор внесения изменений в закон предлагал увеличить на 5% НДФЛ для тех граждан, чей доход в год превышает 24 млн рублей. Платить повышенный налог пришлось бы примерно 20 тысячам человек.

Елена Миронова

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