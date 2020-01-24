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Налог хотят взимать за получение пенсий

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Минфин пока не может определиться с суммой платежа, сообщает DEITA.RU.

Министерство финансов предложило новые условия для российских пенсионеров: за получение пенсионных накоплений хотят взимать налог на доход физических лиц (НДФЛ). Как пишут «Известия», речь идет о выводе средств из новой пенсионной программы – ГПП.

Пока программа еще не заработала, Минфин и ЦБ разрабатывают поправки в закон. Одно из предложений – обязать пенсионеров платить налог при единовременном выводе средств. В пресс-службе Минфина отметили, что ведомство пока не приняло решение, с какой именно суммы взимать 13%.

Есть предложение взимать налог со всей снятой суммы или только с инвестиционного дохода, получено за время, что деньги лежали на счету.

Елена Миронова

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