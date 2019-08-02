Председатель республиканского Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил о том, что налог на бездетность поможет решить демографические проблемы, сообщает DEITA.RU.

По мнению спикера башкирского парламента, падение рождаемости в республике вызывает большую тревогу. В первом полугодии 2019 года в регионе родились 19,6 тысячи малышей, тогда как всего несколько лет назад годовые показатели рождаемости в республике составляли около 60 тысяч, а в 40–50-е годы прошлого века превышали 100 тысяч человек. Проблема с низкой рождаемостью характерна не только для республики, но и для всей Российской Федерации.

Как написал Константин Толкачев в Facebook, падение показателя связано с менталитетом современной молодежи, которая больше нацелена на личностный рост, чем на создание семьи и рождение детей. Также спикер Курултая заявил, что необходимы дополнительные меры по поддержке семей с детьми.

Сослался Толкачев и на советский опыт, когда государство подобным образом стимулировало рождаемость. Только вот предпочел спикер «не заметить», что социальные гарантии для населения в СССР и в нынешней России – вещи несопоставимые.

Идею председателя башкирского парламента пользователи социальной сети оценили негативно. Напомнив о растущих ценах, переполненных детских садах и поликлиниках без врачей.

«Работы нормальной нет. Ни для молодежи, ни для старшего поколения. Люди как-то перебиваются, пашут за копейки, едва коны с концами сводят. Закредитованность ужасная, кредиты берут, чтобы в школу собрать. Купить жилье могут лишь единицы. Куда рожать-то? Чем детей кормить завтра?», - негодуют россияне.

Дмитрий Санников