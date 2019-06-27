Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента установили дату применения нового порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, сообщает DEITA.RU.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации данный закон устанавливает единую дату начала применения на территории Приморского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1 января 2020 года.



В первом чтении законопроект был принят на апрельском заседании Законодательного Собрания Приморского края. Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян выступая на заседании краевого парламента отметил, что предварительно по законопроекту проводились рабочие совещания депутатов Законодательного Собрания с администрацией Приморского края, представителями налоговой службы, центра кадастровой оценки, Росреестра, по вопросам, возникшим у депутатов, направлялись запросы в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

По информации департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, прозвучавшей на заседании профильного комитета, подготовлены промежуточные отчеты, которые направлены для проверки в Росреестр. После получения уведомления о том, что данные отчеты соответствуют всем критериям, установленным действующим законодательством для отчетов, начнется кампания уведомительная. С того момента, как Росреестр скажет, что все в порядке, у департамента возникает обязанность по размещению данного отчета на сайте центра.

После размещения информации на сайте, в случае, если у граждан возникнут замечания, их можно в течение 50 дней направить в Центр кадастровой оценки. Это можно сделать обратившись лично, а также направить почтой или через сайт. Также заключено соглашение с МФЦ о приеме замечаний с того момента, как предварительный отчет будет размещен на сайте. «Каждое замечание будет рассматриваться индивидуально. Если эти замечания обоснованные, будет произведен перерасчет», - отметила начальник отдела государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Яна Тарасенко, выступая на заседании профильного комитета.Дмитрий Санников