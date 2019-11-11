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«Налог на курение» обсуждают в правительстве
Борьба с курением зашла настолько далеко, что под нее хотят
сделать отдельное ведомство, сообщает DEITA.RU.
Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассмотрит предложение от экспертов федерального проекта «Трезвая Россия» по борьбе с курением. Как пишет РИА Новости, предлагается создать в стране новое ведомство – Ростабак.
Новая федеральная служба долна будет контролировать изготовление и продажу сигарет. Также специалисты нового ведомства должны будут проработать прозрачную систему регулирования.
Еще одно предложение от «Трезвой России» - запрет на использование иностранного сырья при производстве сигарет на территории РФ, а также разработка преференций для продажи российских брендов.
Также в письме на имя Силуанова содержится предложение ввести новый налог –налог на здоровье. О том, как, в каких объемах и за что его будут взимать, пока неизвестно.
Елена Миронова