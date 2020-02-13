telegr wh call

Новости

Эндокринологи рассказали, какие сладости можно есть диабетикам

13 Февраль 2020, 20:00

Новую скидку на ЖКХ предложили в Госдуме

13 Февраль 2020, 19:50

Еще один дальневосточный сити-менеджер может повторить судьбу Пушкарева

13 Февраль 2020, 19:45

Зарегистрировать гараж будет проще в 2021 году

13 Февраль 2020, 19:30

Арбитражный суд решит судьбу владивостокского «Луча»

13 Февраль 2020, 19:15

Налог на музыку просят снизить в России

13 Февраль 2020, 19:00

Лоббисты пальмового масла победили российских молочников

13 Февраль 2020, 18:45

Подарки на 23 февраля и 8 марта ударят по кошелькам больнее «валентинок»

13 Февраль 2020, 18:40

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Налог на музыку просят снизить в России

телефон

Данный сбор является своеобразным возмещением музыкантам

Ассоциация производителей электроники и бытовой техники отправило в Минэкономразвития письмо с просьбой уменьшить вдвое так называемый «налог на болванки», сообщает ИА DEITA.RU по материалам ТАСС.

Данный сбор является своеобразным возмещением музыкантам и авторам музыки за то, что потребители не платят правообладателям напрямую, а скачивают музыку друг у друга через различные носители. Этот сбор оплачивают все экспортеры и продавцы таких носителей, в том числе смартфонов, флешек, плейеров, компакт-дисков и другой техники, с помощью которой происходит копирование и распространение музыкальных файлов.

Как отметил председатель Ассоциации, такая просьба обусловлена тем, что бизнес дистрибьютеров обладает низкой рентабельностью, а при дальнейших поставках в другие страны местные авторские сообщества требуют свое вознаграждение, из-за чего получает двойная плата.

Как сообщили представители Минэкономразвития данный вопрос о снижении налога с 1% до 0,5% уже рассматривался в конце января и будет обсуждаться далее.

Читайте также:

Выгодный налог хотят продлить в России

С россиян стали собирать больше налогов

Зоозащитники предложили ввести квоты на домашних животных

Ирина Елкина

Популярное

Дом «для войны семей» продается во Владивостоке

Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке

Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ

Более 700 млн рублей потратят на развязку длиной в километр во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...