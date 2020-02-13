Налог на музыку просят снизить в России

Ассоциация производителей электроники и бытовой техники отправило в Минэкономразвития письмо с просьбой уменьшить вдвое так называемый «налог на болванки», сообщает ИА DEITA.RU по материалам ТАСС.

Данный сбор является своеобразным возмещением музыкантам и авторам музыки за то, что потребители не платят правообладателям напрямую, а скачивают музыку друг у друга через различные носители. Этот сбор оплачивают все экспортеры и продавцы таких носителей, в том числе смартфонов, флешек, плейеров, компакт-дисков и другой техники, с помощью которой происходит копирование и распространение музыкальных файлов.

Как отметил председатель Ассоциации, такая просьба обусловлена тем, что бизнес дистрибьютеров обладает низкой рентабельностью, а при дальнейших поставках в другие страны местные авторские сообщества требуют свое вознаграждение, из-за чего получает двойная плата.

Как сообщили представители Минэкономразвития данный вопрос о снижении налога с 1% до 0,5% уже рассматривался в конце января и будет обсуждаться далее.