Депутаты Государственной Думы в июне рассмотрят законопроект по изменению механизма налогообложения деятельности негосударственных пенсионных фондов, сообщает DEITA.RU.

Как известно, пенсия, по большей части, является социальной выплатой, которая не облагается налогами. Но есть в этом правиле и исключения. Например, облагается налогом накопительная часть, выплачиваемая негосударственными пенсионными фондами при условии добровольного страхования.

Депутаты Государственной Думы собрались изменить Налоговый Кодекс РФ. Дело в том, что негосударственные пенсионные фонды в срок до января 2019 года должны были реорганизоваться в акционерные. Но нынешняя редакция Налогового Кодекса ничего про такие акционерные общества не говорит.

Накануне стали известны подробности другого документа пенсионной реформы. Граждане, которые заключили договор о негосударственном пенсионном обеспечении с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет.

Другое дело, что пенсия эта будет напрямую зависеть от отчислений в негосударственный фонд. Деньги нужно будет отдавать немалые, а вот с гарантиями дела обстоят намного хуже. Широко рекламируется принцип уравнивания в правах клиентов и возможность самостоятельного определения гражданами выхода на пенсию. О том, что у большинства россиян она будет мизерной, не упоминается.

Дмитрий Санников