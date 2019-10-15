Налог на прибыль меняет Госдума

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект по изменению ставок налога на прибыль, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, он разработан в целях совершенствования порядка распределения налога на прибыль между уровнями бюджетной системы России. Авторы предлагают дать больше денег регионам, в том числе и на достижение целей национальных проектов.

Согласно действующей редакции Налогового Кодекса, компании перечисляют налог на прибыль по ставке 3% в федеральный бюджет и по ставке 17% в региональный. Такое распределение налога установлено на период с 2017 года по 2024 год включительно.

Теперь же депутаты предлагают сократить период действия ставки 3/17. Согласно законопроекту, уже с 2021 года организации должны будут платить налог на прибыль по схеме, действовавшей до 2017 года (то есть, 2% в федеральный бюджет и 18% в региональный).

Сейчас Президент России Владимир Путин поставил перед регионами стратегические задачи по развитию страны посредством нацпроектов. Но депутаты сделали вывод, что при отсутствии у регионов собственных доходов, которые они могут направлять на выполнение своих обязательств при реализации национальных проектов и на обеспечение внутрирегиональной стабильности, вероятность достижения поставленных целей значительно снизится. Возникнут и последующие проблемы при использовании и сопровождении созданной в рамках национальных проектов инфраструктуры – она может оказаться неподъемной для регионов.

Депутаты приводят простой пример. Для того, чтобы построить в рамках национального проекта дополнительную школу или детский сад, нужно сформировать проектно-сметную документацию по предполагаемому объекту, подготовить земельный участок, пройти экспертизы документации и проекта. Эти работы могут быть проведены только за счет свободных средств бюджета региона или муниципалитета (если свободных собственных доходов у муниципалитета или региона нет, то и возможности финансирования таких работ нет, а без них невозможно и участвовать в национальном проекте). Кроме того, по завершении строительства дополнительной школы или детского сада на регион ляжет дополнительная бюджетная нагрузка по их содержанию и поддержанию в рабочем состоянии. Если у региона соответствующих собственных доходов нет, то и содержать в надлежащем состоянии эти объекты в дальнейшем будет затруднительно.

Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам поручено представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту, подготовить документ к рассмотрению Госдумой и включить его в примерную программу осенней сессии.

Дмитрий Санников