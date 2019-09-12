Налог на прибыль отменят индивидуальным предпринимателям - садоводам

Оплату, которую вносят индивидуальные предприниматели в огороднические или садовые объединения, перестанут облагать налогом на прибыль, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Госдума во втором чтении приняла этот законопроект одиннадцатого сентября.

Закон обязывает граждан вносить плату на покупку общего имущества, его содержание и ремонт, за различные услуги и выполняемые товариществом работы в размере членского взноса, даже если они не являются членами товарищества и предпочли вести хозяйство индивидуально.

Само товарищество при этом налог на прибыль не платит. А для ИП такого правила в Налоговом кодексе нет. Рассматриваемый законопроект призван исправить существующую несправедливость.

Анастасия Туркова

