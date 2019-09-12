Новости
Вот кто останется без воды и света
12 Сентябрь 2019, 07:29
Вот как можно обогнать большегруз безопасно
12 Сентябрь 2019, 07:01
Ждать ли осадков в крае, рассказали синоптики
12 Сентябрь 2019, 06:15
Включать поворотники в таких случаях излишне
12 Сентябрь 2019, 05:31
Два прогноза развития России готовит правительство
12 Сентябрь 2019, 04:45
Популярные у россиян смартфоны резко подешевели
12 Сентябрь 2019, 04:01
Налог на прибыль отменят индивидуальным предпринимателям - садоводам
12 Сентябрь 2019, 02:31
Оплату, которую вносят индивидуальные предприниматели в огороднические или садовые объединения, перестанут облагать налогом на прибыль, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Госдума во втором чтении приняла этот законопроект одиннадцатого сентября.
Закон обязывает граждан вносить плату на покупку общего имущества, его содержание и ремонт, за различные услуги и выполняемые товариществом работы в размере членского взноса, даже если они не являются членами товарищества и предпочли вести хозяйство индивидуально.
Само товарищество при этом налог на прибыль не платит. А для ИП такого правила в Налоговом кодексе нет. Рассматриваемый законопроект призван исправить существующую несправедливость.
Анастасия Туркова