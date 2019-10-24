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Налог на такие автомобили отменили

Черный джип колеса

В России изменили порядок начисления налога за транспортные средства, находящиеся в угоне. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации ФНС России, со следующего налогового периода россиянам не придется выплачивать транспортный налог за угнанную машину или мотоцикл. Точнее придется, но лишь после того, как «четырехколесный друг» или «железный конь» вернется к хозяину.

С две тысячи двадцатого года порядок исчисления обязательной выплаты за разыскиваемый полицией транспорт начнется с месяца официального возвращения ТС к законному собственнику.

Отметим, до внесения поправок в налоговое законодательство авто- или мотолюбитель освобождался от уплаты лишь после прекращения полицией розыска угнанного ТС по истечению срока давности.    

Екатерина Цой

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