Налог на воздух: автоэксперт оценил утильсбор

Общественность всегда относилась к повышению очередного налога для автомобилистов негативно, сообщает DEITA.RU.



Правительство утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили. Так, в среднем с Нового года утильсбор вырастет более, чем на 100%.

Как пишет Ura.ru, автомобилисты, ожидаемо, не очень тепло встретили такое новшество. По мнению председателя Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилла Форманчука, утильсбор – не что иное, как «налог на воздух». Дело в том, что до сих пор не понятно, куда идут собранные деньги. Все эти годы они просто сваливаются в «общий котел».

Эксперт отметил, что ничего для экологии на эти деньги не делают, машины не утилизируют, и деревья не высаживают. А налог для автомобилистов в России есть и без утильсбора.

Елена Миронова