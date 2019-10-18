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19 Август 2019, 19:45

Налог на Whatsapp отменили

Whatsapp

Налог на один из самых популярных мессенджеров в мире отметили, сообщает DEITA.RU.

Власти Ливана отреагировали на массовые выступления населения против введения налога на WhatsApp. Инициатива главного ведомства связи на внедрение ежемесячной платы в размере шести долларов за право совершать звонки с помощью популярных мобильных приложений была отвергнута правительством после того, как местные жители стали жечь покрышки и баррикадировать дороги в столице страны.

Чтобы унять массовые протесты, правительство очень быстро выступило с официальным заявлением о снятии налоговой инициативы с повестки дня в кабинете министров. По словам властей, WhatsApp останется бесплатным и доступным для всех желающих.  

Екатерина Цой

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