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Налог на Whatsapp отменили
Налог на один из самых популярных мессенджеров в мире отметили, сообщает DEITA.RU.
Власти Ливана отреагировали на массовые выступления населения против введения налога на WhatsApp. Инициатива главного ведомства связи на внедрение ежемесячной платы в размере шести долларов за право совершать звонки с помощью популярных мобильных приложений была отвергнута правительством после того, как местные жители стали жечь покрышки и баррикадировать дороги в столице страны.
Чтобы унять массовые протесты, правительство очень быстро выступило с официальным заявлением о снятии налоговой инициативы с повестки дня в кабинете министров. По словам властей, WhatsApp останется бесплатным и доступным для всех желающих.
Екатерина Цой