Налоги будут брать авансом

Депутаты Государственной Думы на заседании комитета по бюджету и налогам поддержали правительственную поправку, позволяющую гражданам использовать единый налоговый платеж в целях уплаты НДФЛ, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что уже сейчас, с 1января 2019 года, россияне могут оплачивать имущественные налоги авансом посредством единого платежа, то есть добровольно перечислить любую денежную сумму в счет будущей уплаты имущественных налогов. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физлиц, транспортного и земельного налогов. Единый платеж может быть произведен как самостоятельно налогоплательщиком, так и другим лицом за него.

Теперь же предлагается расширить использование единого налогового платежа не только для целей уплаты имущественных налогов, но и НДФЛ.

Как объясняют в Минфине, также сокращаются сроки зачета суммы единого налогового платежа в счет уплаты соответствующих налогов. Сделать это можно будет не позднее 10 рабочих дней со дня направления налогоплательщику налогового уведомления или со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему на соответствующий счет Федерального казначейства, но не позднее установленных сроков уплаты налогов.

Ранее глава одного из крупнейших банков России Андрей Костин выступил в предложением об освобождении от налога на прибыль граждан, которые очень мало зарабатывают. По его словам, самые незащищенные слои населения должны быть свободны от уплаты НДФЛ, так как именно они наиболее нуждаются в деньгах и уплата даже небольшой суммы для них принципиальна.

Дмитрий Санников