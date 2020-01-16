Налоги, пенсионная реформа, нацпроекты: чем запомнилось правительство Медведева

В среду, 15 января, «Второе правительство Дмитрия Медведева» подало в отставку, кабинет министров проработал один год, семь месяцев и 29 дней, что сделали министры за этот период времени в обзоре DEITA.RU.

Второе правительство Дмитрия Медведева полностью было сформировано 18 мая 2018 года, в него вошло 10 заместителей и 22 министра, первый вице-премьер Антон Силуанов параллельно был министром финансов. Несмотря на сменяемость министров, некоторые из них можно назвать долгожителями кабинета. Более 15 лет на своей должности находится министр иностранных дел Сергей Лавров, его назначение на этот пост было 9 марта 2004 года. Более 10 лет свои посты занимают министр юстиции Александр Коновалов и вице-премьер Дмитрий Козак, оба чиновника были назначены на должности в 2008 году.

Остальные же чиновники стали министрами в с 2011 по 2018 годы. Полностью последний кабинет был сформирован после инаугурации президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года. Чуть более чем за полтора года правительство успело провести несколько реформ в стране, а также подготовить несколько законопроектов, которые сильно изменили жизнь россиян.

Для начала закон о повышении пенсионного возраста был разработан в кабинетах правительства и внесен в Госдуму в июне 2018 года. После за него проголосовало большинство депутатов Государственной думы. Однако инициаторами этой реформы стало «Второе правительство Медведева», там же разработали законопроект о повышении НДС с 18% до 20%, также были изменены и другие налоговые ставки.

Во время второго правительства Медведева возобновилась работа по индексации пенсионных выплат, правда по постановлению правительства все выплаты стали идти на карты «Мир». Также правительство в 2019 году ограничило число иностранных работников на стройках, максимально их может быть 4/5 от общего значения.

В 2019 году правительство также не останавливало свою работу и продолжало работать на благо страны. Так, премьер-министр отменил постановления СССР некоторые ГОСТы и СНиПЫ и многие другие постановления принятые еще в Советском союзе. Традиционо были индексированы социальные выплаты и подняты акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Значительное число решений правительства принятых в прошлом году сильно отразится на автолюбителях – увеличение утилизационного сбора, новые правила техосмотра, выдачи госномеров и сдачи на водительские права.

На протяжение последних полутора лет правительство помимо постановлений и разработке законопроектов занималось национальными проектами, которые определил Владимир Путин. Всего работа шла по 13 проектам, которые должны повлиять на экономический рост, человеческий капитал и комфортную среду для жизни.

Иван Юрьев