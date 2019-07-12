Кампанию по уточнению данных о земельных участках проведут Росреестр и ФНС до конца 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Ъ», масштабные работы планируются в связи с тем, что в России насчитали около 800 тысяч земельных участков, на которых не начисляется налог. В базе данных Росреестра они есть, свидетельства о регистрации права на собственность на руках у граждан имеются, но в налоговых органах они не числятся. У Росреестра же нет прямой заинтересованности в дополнении нужных налоговикам данных — это ведомство просто исправно переносит в реестр недвижимости сведения из документов на землю.

По расчетам экспертов, общая сумма дополнительных доходов в бюджет может составить около 3,6 миллиардов рублей.

Сподвигла Росреестр и Федеральную налоговую службу на ударную работу позиция Счетной палаты. Как заявили аудиторы, регионы страны недополучают имущественные налоги. Ведь земельный налог и налог на имущество физических лиц – это те налоги, которые должны были бы фактически формировать бюджеты муниципальных образований.

По сведениям источника «Ъ», по итогам четвертого квартала2019 года ФНС при получении данных из Росреестра будет проводить работу по сегментации недостающих данных и направлять ее итоги в муниципалитеты. А уже последние через систему личного кабинета в ФНС смогут видеть объекты с недостающими данными.

Дмитрий Санников