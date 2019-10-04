Налоговая будет следить за деньгами россиян

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В следующем году ФНС получит законное право на онлайн-слежку за финансовыми операциями всех россиян, сообщает DEITA.RU.

С 2020 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, которые позволят налоговикам вести особый оперативный контроль за денежными сделками налогоплательщиков: как юридических (предпринимателей и ИП), так и физических лиц (граждан и самозанятых работников).

Таким образом, уже со следующего года в России появится новая «бесконтактная» налоговая проверка, которая дополнит две действующие на сегодняшний день - камеральную, которую ФНС проводит без участия налогоплательщиков, и выездную, когда наголовая приходит в гости к гражданам.  

Екатерина Цой

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