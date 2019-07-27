В пятницу, 26 июля, налоговая служба Соединенных Штатов Америка стала оповещать граждан, которые являются держателям криптовалюты, о том, что они якобы нарушают законы, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовала интернет-газета The Wall Street Journal.

Глава налогового ведомства Чарльз Реттиг уверяет, что все граждане к подобным письмам должны подойти со всей ответственностью.

Он отметил, что представители налоговых органов будут вплотную заниматься теми, кто имеет криптовалюты. Всех ждут штрафы разного размера.

Екатерина Брязгунова