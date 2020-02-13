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Налоговая нашла работающий способ наказать за аренду квартир
Повышать собираемость налогов – главная задача для ведомства
Неуплата НДФЛ при сдаче квартиры в аренду – основная головная
боль Налоговой, сообщает ИА DEITA.RU. Собираемость этих налогов в России все
еще низкая.
Как пишет Life, доказать факт сдачи квартиры в аренду очень сложно. Многие хозяева отрицают этот факт, говоря, что у них живут родственники, бесплатно. При этом, и соседи, и участковый, знают о факте сдачи жилья.
За неуплату налога с дополнительного заработка предусмотрены штрафы. Помимо того, что Налоговая, установив сумму заработка, снимет с человека 13% налога, она еще начислит пени и штрафы: от 20 до 40% от суммы начисленного налога. Если общая сумма задолженности превысит 900 тысяч рублей, то ответственность наступит уголовная.
Чтобы увеличить сборы налогов, специалисты подходят к вопросу комплексно: следят не только за поступлениями на карту. Прежде всего, ищут объявления о сдаче жилья в аренду, опрашивают соседей, следят за расходами. Все доказательства отправляют в суд, который и решит – был ли доход.