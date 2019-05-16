Новые поправки не оставили гражданам шанса, сообщает DEITA.RU.

Налоговики решили унифицировать базу сведений о кадастровой стоимости квартир. Теперь все данные за все годы будут храниться в Едином государственном реестре недвижимости. Ранее в случае заключения сделки купли/продажи жилой недвижимости приходилось брать информацию о множестве квартир, зарегистрированных до 1 января 2017 из различных источников.

Таким образом, россияне больше не смогут снизить кадастровую стоимость дома или квартиры, чтобы уменьшить платеж по налогу на доходы физических лиц. Об этом сообщается в материале "Российской газеты".

Теперь если недвижимость была продана за цену меньше 70% её кадастровой стоимости, процент дохода, который облагается налогом, будет считаться сумма, составляющая также 70% от кадастровой стоимости объекта. Цена, указанная в договоре, в этой ситуации роли не играет.