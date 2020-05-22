Новости
Хасанские браконьеры ходят на «дело» с винтовками Мосина образца 1891 года
22 Май 2020, 12:15
Обновление дворов Владивостока в этом году пройдет комплексно
22 Май 2020, 12:00
Налоговая приморцев лично не принимает
22 Май 2020, 11:52
Коек больше нет: камчатские больницы заполнены больными коронавирусом
22 Май 2020, 11:45
В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики
22 Май 2020, 11:42
Электробусы замечены на дорогах Владивостока
22 Май 2020, 11:15
Всех россиян занесут в одну базу данных
22 Май 2020, 10:41
Информация о дате и времени прощания с А.П.Тимченко
22 Май 2020, 10:15
Налоговая приморцев лично не принимает
Временное приостановление приема налогоплательщиков продлено в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.
В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции личный прием налогоплательщиков в налоговых инспекциях Приморского края до особого распоряжения приостановлен по 29 мая включительно.
Для взаимодействия с налоговой службой предлагается воспользоваться сервисами ФНС России, которые позволяют решить большинство вопросов дистанционно.
Получить государственные услуги ФНС России в электронном виде можно не только на официальном сайте налоговой службы, но и с помощью Единого портала государственных услуг. Через портал Госуслуг пользователи могут зайти в личный кабинет налогоплательщика, подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, узнать свой ИНН и сумму задолженности.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут сдавать отчетность, направлять запросы и получать иные услуги налоговой службы в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.
На время приостановки приема налогоплательщикам предоставлена возможность оставить обращения, отчетность и прочие документы в специальных боксах для приема входящей корреспонденции, установленных при входе в операционные залы инспекций. На документах (на конвертах в случае представления документов большого объема) можно указать номер контактного телефона для оперативного дистанционного решения возможных вопросов, соответствующие рекомендации размещены возле боксов.
Для информирования налогоплательщиков работает Единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22.