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Налоговая приморцев лично не принимает

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Временное приостановление приема налогоплательщиков продлено в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.

В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции личный прием налогоплательщиков в налоговых инспекциях Приморского края до особого распоряжения приостановлен по 29 мая включительно.

Для взаимодействия с налоговой службой предлагается воспользоваться сервисами ФНС России, которые позволяют решить большинство вопросов дистанционно.

Получить государственные услуги ФНС России в электронном виде можно не только на официальном сайте налоговой службы, но и с помощью Единого портала государственных услуг. Через портал Госуслуг пользователи могут зайти в личный кабинет налогоплательщика, подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, узнать свой ИНН и сумму задолженности.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут сдавать отчетность, направлять запросы и получать иные услуги налоговой службы в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.

На время приостановки приема налогоплательщикам предоставлена возможность оставить обращения, отчетность и прочие документы в специальных боксах для приема входящей корреспонденции, установленных при входе в операционные залы инспекций. На документах (на конвертах в случае представления документов большого объема) можно указать номер контактного телефона для оперативного дистанционного решения возможных вопросов, соответствующие рекомендации размещены возле боксов.

Для информирования налогоплательщиков работает Единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22.

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