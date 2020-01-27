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Налоговая требует заблокировать сотни тысяч счетов россиян
Банки пытаются защитить права
своих клиентов, но власти стоят на своем, сообщает DEITA.RU.
Федеральная налоговая служба вышла на тропу войны с российскими банками. Уже две кредитные организации, «Уралсиб» и ВТБ, получили штрафы от налоговой. Как пишет РБК, штрафы выписаны за отказ блокировать счета россиян.
Проблема – в счетах ИП. Вернее, в личных счетах граждан, на которых оформлены ИП. По закону ФНС может требовать блокировки личных счетов или списания с них средств в счет оплаты задолженности по налогам. Однако банки выступают против – отправляют налоговиков к судебным приставам.
Из-за неоднозначных формулировок закона получилась путаница – банки считают, что не обязаны блокировать счета, а ФНС требует этого, не желая связываться с приставами. По словам представителя одного из банков, количество требований от ФНС на блокировку счетов –сотни тысяч, требований списать средства – десятки тысяч.
Последние комментарии Минфина и ЦБ говорят о том, что они поддерживают практику, которая принята в налоговой: действовать напрямую через банки.
Елена Миронов