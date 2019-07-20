Один из фигурантов дела о разбое, по которому идут сотрудники ФСБ и спецназа, работал раньше в одном из управлений налоговой службы, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету».

Обвиняемый не говорил подробнее, в каком управлении был трудоустроен.

В настоящее время данный фигурант дела и четверо других, работников ФСБ, арестованы. Еще двое оказались по решению суда под домашним арестом. Их обвиняют в вымогательстве денег у предприятий, которые обналичивают деньги.

Один из них частично признает вину, двое написали явки с повинной. Еще один человек говорит, что виноват, но обвинение в разбое чрезмерно, поскольку оружие группа не применяла.

Анастасия Туркова