Государственная Дума рассмотрит законопроект о внесении изменений в Налоговый Кодекс, сообщает DEITA.RU.

Суть документа состоит в том, что при продаже недвижимого имущества налоговики проведут камеральную проверку даже без 3-НДФЛ. Как следует из текста законопроекта, даже если налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в налоговый орган в установленный срок, камеральная налоговая проверка проводится на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и его доходах.

При этом налоговики будут определять величину дохода, исходя из цены сделки, информация о которой получена налоговым органом. Если такой информации нет или цена сделки меньше, чем умноженная на понижающий коэффициент 0,7 кадастровая стоимость этого объекта, сумма дохода налогоплательщика от продажи этого объекта принимается равной 70 % от кадастровой стоимости.

При дарении доход будет приниматься равным кадастровой стоимости объекта. Если собственность долевая, налоговики высчитают доход из расчета доли. Если собственность совместная — доход поровну разделят на всех собственников.

Дмитрий Санников