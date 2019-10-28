«Налоговый» развод становится популярным в России

В России активизировались мошенники, которые пытаются наживаться на честных налогоплательщиках. Письмо из налоговой инспекции с квитанцией об оплате налога на имущество может оказаться липовым, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают граждане, которые уже получили такое послание, конверт, печать, логотип и другие признаки очень похожи на настоящие. Здесь главное — присмотреться, потому что обязательно будут принципиальные отличия. Если фамилия, адрес, характеристики имущества, например, автомобиля, указаны правильно, то ошибка, а точнее признак мошенничества, будет заметна в суммах начислений. Мошенники прикладывают квитанции, в которых указаны большие платежи и, разумеется, совершенно другие реквизиты, чтобы средства были перечислены не в бюджет, а на счета злоумышленников.

По словам руководителя агентства кибербазопасности Евгения Лифшица, злоумышленники очень давно пользуются базами данных, в которых указаны и фамилии, и имена, и ИНН налогоплательщиков. Такие базы легко продаются в даркнете.

Отмечается, что данный вид мошенничества не нов. Еще четыре года назад можно было встретить поддельные квитанции по оплате ЖКХ в Москве. Однако в налоговой заявляют, что ничего не слышали о таком разводе граждан.

В налоговой инспекции отмечают, что на сегодняшний день только 75 процентов граждан получают уведомления о налоге по почте, все остальные могут найти свою платежку в личном кабинете Федеральной налоговой службы. Заместитель руководителя ФНС Светлана Бондарчук так и сказала в беседе с корреспондентом РГ и добавила, что в любом случае нужно проверять полученные уведомление, а в случае, если возникают сомнения, обращаться в налоговую службу по месту жительства.

Екатерина Брязгунова