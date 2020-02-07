Налоговые льготы дадут инвесторам в Арктике

Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента на рассмотрение законопроект о налоговых льготах, который был разработан министерство развития Дальнего Восток и Арктики, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает «Парламентская газета» налоговые льготы предусмотрены для разных направлениях работы, однако отдельно выделяются сферы, связанные с углеводородом. Льготы смогут получит компании, которые добывают газ в Дальневосточных и Северных морях.

Для некоторых компаний будет установлена нулевая налоговая ставка на 12 лет, если добыча будет проходить в Северо-полярном круге, а также льготные ставки будут для предприятий работающих севернее 70 градуса. Предусматривается налоговый вычет по НДПИ по добыче нефти в Сибири.

Как отметил министр Александр Козлов, премьер страны подписал пакет, после чего документ был передан в Госдуму. Согласно пакету минимальная сумма вложений инвестора должна составить 10 млн рублей, тогда ему будет присвоен статус резидента. После предприятие сможет пользоваться льготами при уплате налогов.

Отметим, что подобные льготы уже работают на Дальнем Востоке – режимы СПВ и ТОР. Однако сумма инвестиционных вложение отличается для резидентов СПВ надо инвестировать 5 млн рублей в течение трех лет, а резиденты ТОР полмиллиона.