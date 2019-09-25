Налоговые льготы для предприятий ввели в регионе

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании установили налоговый вычет для тех, кто инвестирует в производство, сообщает DEITA.RU.

Закон Приморского края «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» - документ весьма любопытный. В соответствии с ним, приморские предприятия, осуществляющие виды экономической деятельности по наиболее значимым для экономики края отраслям промышленности и вкладывающие средства в развитие производства, смогут получать инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в краевой бюджет.

В первом чтении законопроект был принят в июле 2019 года. Ко второму чтению в него были внесены серьезные поправки. В частности, был расширен перечень категорий налогоплательщиков, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета. Добавлены налогоплательщики, осуществляющие такие виды деятельности как "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"; "Транспортировка и хранение". Расширен перечень целей расходов, в отношении компенсации которых может быть направлен инвестиционный налоговый вычет: достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и иные аналогичные основания (кроме ликвидации). Также в перечень основных средств, в отношении которых не распространяется право на применение инвестиционного налогового вычета, добавлены мотоциклы и спортивные, туристические и прогулочные суда.

Как рассказал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян: «Инвестиционный вычет вправе применять организации, расположенные на территории Приморского края и осуществляющие виды экономической деятельности по наиболее значимым отраслям промышленности, влияющим в большей степени на развитие экономики региона, это: "Добыча полезных ископаемых"; "Обрабатывающие производства"; "Производство машин и оборудования"; "Строительство и ремонт судов" и другие направления.

Депутаты Законодательного Собрания приняли закон «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» во втором и третьем чтении.

Дмитрий Санников