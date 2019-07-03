Кабмин утвердил порядок оценки эффективности налоговых расходов регионов и муниципалитетов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
После 1 января 2020 года муниципалитетам, наряду с
регионами, дадут новые рекомендации по сохранению, отмене или
уточнению, предоставляемых ими налоговых льгот.
Они будут оценивать целесообразность налоговых расходов. Кроме того, кураторам дали право устанавливать дополнительные критерии правомерности назначения льгот.
Дмитрий Шевченко
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