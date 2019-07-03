Кабмин утвердил порядок оценки эффективности налоговых расходов регионов и муниципалитетов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

После 1 января 2020 года муниципалитетам, наряду с регионами, дадут новые рекомендации по сохранению, отмене или уточнению, предоставляемых ими налоговых льгот.



С сегодняшнего дня, 3 июля, кураторами налогового расхода станут уполномоченные федеральные ведомства, а для муниципальных властей - руководство регионов.

Они будут оценивать целесообразность налоговых расходов. Кроме того, кураторам дали право устанавливать дополнительные критерии правомерности назначения льгот.

Дмитрий Шевченко

