Финансовые власти признали тщетность налоговых уступок, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Министерство финансов заявило о том, что около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными.

Ведомство отмечает, что с экономической точки зрения окупились и принесли прибыль лишь 87 миллиардов из 253 миллиардов рублей, которые составили всю сумму льгот по налогам на прибыль.

Эксперты считают, что многие льготы, введенные много лет назад, перестали стимулировать предприятия. Вместе с тем, 34% преференций для бизнеса из всего объёма льгот оказались эффективными.

Таким образом, специалисты считают, что неэффективные льготы в перспективе необходимо исключить. По оценкам Минфина, к 2021 году их объём должен будет сократиться на 35% до 165 миллиардов рублей.



Дмитрий Шевченко