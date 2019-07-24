Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании приморского парламента установили пониженную ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций, сообщает DEITA.RU.

Фактически, речь идет о налоговых льготы для реального сектора экономики. Это установление инвестиционного налогового вычета тем предприятиям, которые развиваются, которые направляют средства на приобретение, достройку, дооборудование и другие расходы, которые приводят к увеличению производительности труда, к созданию новых рабочих мест и, как следствие, к увеличению налоговых платежей в бюджет. Инвестиционный вычет будут иметь право применять организации и структурные отделения организаций, которые расположены на территории Приморского края, и которые в большей степени влияют на развитие экономики региона. Это добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в отношении расходов налогоплательщиков на приобретение и создание основных средств может применяться организациями (обособленными подразделениями организаций), расположенными на территории Приморского края, основным видом экономической деятельности которых является вид экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, при условии, что величина выручки от указанных в законопроекте видов деятельности за налоговый (отчетный) период составляет 90 процентов и более в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Законом устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета, в размере 5 процентов. При этом инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов налогоплательщиков на приобретение и создание основных средств применяется ко всем объектам основных средств, за исключением легковых автомобилей. Предельная сумма расходов в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, учитываемых при определении инвестиционного налогового вычета, установлена в «размере 100 процентов расходов.

Это важный законопроект для развития приморских предприятий. В соответствии с ним, компании, которые тратят деньги на техническое перевооружение, будут платить налог на прибыль меньше. Я думаю это даст хороший эффект, предприятия будут покупать новое оборудование, новые линии, новые тракторы, экскаваторы. Это особенно важно, например, для угольной промышленности, для всего добывающего производства», - отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Дмитрий Санников