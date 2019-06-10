Мужчина, пытавшийся присвоить себе выручку парикмахерской пойман и ждёт суда, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По версии следствия, преступление было совершено в апреле 2019 года во Владивостоке в одной из студии реконструкции волос.

Зайдя в помещение, мужчина, имевшие корыстные намерения, оценил обстановку и поняв, что никто не сможет оказать ему сопротивление, решил открыто похитить из кассы заведения все имеющиеся там деньги.

На невиданную дерзость живо отреагировали администраторы салона и попытались силой пресечь попытку грабежа. Однако девушкам этого не удалось и налётчик смог унести с собой около 42 тысяч рублей наличных денег.

Однако по мере расследования происшествия, правоохранительные органы быстро узнали в молодчике ранее судимого за подобные преступления мужчину.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Ранее сообщалось о группе мошенников, которые отнимали деньги доверчивых пенсионеров.

Дмитрий Шевченко