Подозреваемый в разбойном нападении задержан, сообщает DEITA.RU.

В Москве возбуждено уголовное дело по статье "разбой" в отношении 48-летнего жителя столицы, который подозревается в нападении на отделение одного из банков.

По данным МВД, зайдя в учреждение, мужчина связал работников и забрал ключи от сейфа, откуда похитил более 8 миллионов рублей. Свидетели говорят о том, что в руках у налётчика были предметы, похожие на гранату и пистолет.Безработный москвич был найден в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Зеленограде.

При обыске его жилища найдено 5 миллионов рублей.