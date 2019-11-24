Нам мало, мы хотим больше: неприятная новость ждет всех водителей

Российские автовладельцы убеждены, что привычные и нелюбимые переносные дорожные камеры, более известные как «треноги», никуда не исчезнут после появления новых комплексов видеофиксации, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет канал «АвтоЛикбез».

Как рассказал один из автолюбителей, он редко выезжает за город, но недавно все-таки пришлось отправиться в область для того, чтобы урегулировать кое-какие рабочие моменты. «Откровенно сказать, я был очень удивлён тем фактом, что на отрезке пути не более 150 километров я смог насчитать 21 треногу, на которой были установлены камеры фиксирующие скорость движения транспорта», — рассказывает водитель.

Напомним, что сейчас в интернете вовсю обсуждают новые комплексы, которые уже в следующем году должны прийти на замену подобным дорожным камерам. Однако многие водители считают, что устаревшие треноги никто никуда не уберёт, просто количество устройств, которые фиксируют скорость, увеличится в разы.

Ранее прошла информация о том, что в России появятся дорожные камеры нового поколения, которые будут устанавливаться на автомобили. Угол обзора у них будет 360 градусов.

Екатерина Брязгунова