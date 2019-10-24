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«Нам не нужен такой мэр»: горожане сами построили себе дорогу
Люди показали, что и без мэра могут собрать деньги на строительство,
найти подрядчика, проконтролировать ход работ и проверить качество, сообщает
DEITA.RU.
Жители района Басаргина во Владивостоке показали – им и без городской администрации хорошо, и без чиновников, которых надо кормить на 5 млрд в год. Люди, годами просившие город сделать муниципальную же дорогу, отчаялись, и затеяли ремонт самостоятельно.
Речь идет о съезде с объездной на улицу Басаргина. После строительства трассы еще к саммиту дорогу местным жителям так и не сделали: камни на пути такие, что проедет не каждая машина. Об этом сообщает Newsbox24.tv.
В итоге горожане, уставшие от игнора горадминистрации их проблемы, решили скинуться и самостоятельно сделать себе дорогу. Люди вкладывали кто сколько может. В итоге на материал и работу собрали 230 тысяч рублей, но и этого оказалось мало.
Как пишут в комментариях, зачем городу такой мэр, если люди сами смогли собрать деньги, проконтролировать работы и траты, найти подрядчика и в короткие сроки все сделать.
Напомним, ранее сообщалось, что чиновники краевой администрации поднимают себе зарплаты. Их работа в год обойдется бюджету в 5 млрд рублей.
Елена Миронова