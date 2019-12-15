Нападение на бригаду скорой помощи: есть пострадавшие

Нападение на сотрудников скорой помощи произошло в Долинске. Медицинские работники получили травмы, сообщили DEITA.RU в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

В ночь на 15 декабря в приемное отделение Долинской Центральной районной больницы обратились два молодых человека, которые сообщили, что в одной из квартир по улице Севастьянова требуется медицинская помощь – женщина находится без сознания. Одновременно на станцию скорой помощи поступил еще один звонок – в квартире по тому же адресу умер человек. Диспетчер зарегистрировала вызов, отправила по указанному адресу фельдшера и передала сообщение в полицию.

На место происшествия были отправлены две медицинские бригады: с приемного отделения районной больницы для оказания помощи, вторая – с подстанции скорой помощи, чтобы констатировать смерть. Обе машины прибыли на вызов в течение 4 минут.

У подъезда фельдшеры встретились и вместе зашли в квартиру. Их встретила толпа разъяренных молодых людей, находящихся в состоянии опьянения. После словесной перепалки медики смогли добраться до пострадавшей и провести осмотр.

На момент прибытия медбригад пожилая женщина была мертва уже несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть, на что молодые люди отреагировали крайне негативно, напав на медиков. После того, как один из фельдшеров достал телефон и попытался вызвать полицию, один из молодых людей выхватил у него телефон и кинул ему в лицо, в результате чего были рассечены мягкие ткани. Когда второй фельдшер попытался оказать коллеге первую помощь и наложить повязку, один из присутствующих швырнул в него стеклянный предмет и травмировал ему руку.

Воспользовавшись тем, что молодые люди отлучились в другую комнату, медработники смогли покинуть помещение. Несмотря на достаточно серьезные травмы, мужчины отработали до конца смены. В настоящее время сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказана необходимая помощь. Продолжать трудовую деятельность в ближайшее время оба фельдшера не смогут. Заявление о нападении на сотрудников скорой помощи направлено в правоохранительные органы.

Дмитрий Санников