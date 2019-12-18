«Напала на сотрудницу полиции» - Стали известны подробности дела о живодерках из Артема

Одну из предполагаемых живодерок, сбросивших породистую собаку с балкона пятиэтажного дома в Артеме, задержали сотрудники полиции. Заявление в правоохранительные органы написала хозяйка погибшего животного, сообщает DEITA.RU.

Оказалось, что причиной трагедии стал конфликт между хозяйкой таксы и ее подругами, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Фактически одновременно с тем, как неравнодушные горожане предпринимали попытки реанимировать покалеченную собаку, в одной из квартир в доме на улице Кирова продолжались пьяные разборки.

Согласно полученной от представителей ОМВД России по городу Артему информации, после получения сообщения о драке в подъезде жилого дома, на место происшествия прибыл наряд полиции. Полицейских встретила встревоженная местная жительница, которая рассказала душераздирающую историю о том, как ее 43-летняя знакомая в пылу ссоры в квартире выбросила с пятого этажа любимого питомца заявительницы. После того, как заявление на соседку за жестокое обращение с животными было написано, правоохранители отправились разбираться с самой правонарушительницей.

«На предложение сотрудников полиции проехать в отделение для дали показаний и дальнейшего разбирательства подозреваемая стала себя вести крайне агрессивно: сначала пыталась сбежать, а будучи пойманной на попытке скрыться с места происшествия, «обложила» присутствующих нецензурной бранью и буквально накинулась с кулаками на сотрудницу полиции», - рассказали в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Чтобы предотвратить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушительницы, которые, кстати, попадают под уголовную статью «Применение насилия в отношении представителя власти», на женщину были надеты наручники, в коих ее и доставили в ближайший полицейский участок. В связи с крайне тяжелым состоянием алкогольного опьянения и агрессивным поведением фигурантки дела, было принято решение поместить подозреваемую в камеру для задержанных на ночь до вытрезвления последней.

Одновременно с этим полицейские начали собирать материалы за заведения уголовного дела на находившуюся в камере женщину и выяснили, что подозреваемая в жестоком обращении с животными жительница Артема ранее была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по заявлению хозяйки погибшей собаки, опрашивают очевидцев происшествия.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - отметили в полиции.

Напомним, ранее читатели DEITA.RU сообщили о том, как трое женщин в состоянии сильного алкогольного опьянения выкинули из окна пятиэтажного дома собаку породы такса. От полученных в следствии падения с высоты травм животное скончалось в ветеринарной клинике. Чтобы добиться справедливости – наказания живодерок – жители Артема организовали большой флешмоб в социальных сетях.

Екатерина Цой