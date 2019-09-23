«Напали с вилами»: браконьеров КНДР пугают русским возмездием

Российский военный эксперт резко высказался о браконьерах в территориальных водах России и напомнил об исторических мерах пресечения браконьерства в дальневосточном регионе, сообщает DEITA.RU.

Вооруженный конфликт между корейскими рыбаками и российскими пограничниками, произошедший 17 сентября в Японском море, вызвал широкий общественный резонанс. Напомним, что военные обнаружили в российских водах 2 шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся добычей водных ресурсов на территории России. Экипаж лодок оказал сопротивление, и несколько пограничников были ранены. Буйных браконьеров удалось усмирить. Около 80 корейцев были направлены в приморский город Находка для разбирательства, а российская сторона официально заявила КНДР о «серьезной озабоченности» в связи с браконьерским беспределом в водах РФ.

Военный журналист Игорь Мальцев раскрыл подробности нападения: по его словам, на восьмерых российских пограничников напали 66 вооруженных вилами и баграми корейцев. Они пытались выхватить автоматы. Пограничники отбились, но этот инцидент эксперты считают «отравной точкой» предела кипения перед наглостью рыбаков. Журналист пишет, что этот инцидент уже нельзя считать браконьерством, и призывает к жестким мерам, чтобы было неповадно.

Мальцев назвал это вооруженным пиратством и призвал наказывать по всей строгости. «Пиратские суда надо топить со всем экипажем. Потому что это – легальная цель», - написал он в своем блоге.

Журналист привел в пример охрану морских богатств в 19 веке, когда российские крейсеры имели право топить браконьерские лодки либо захватывать экипаж и отправлять его на тяжелые работы. Игорь Мальцев сетует на исключительную гуманность нынешних антибраконьерских законов. «Как-то жалко, что командир не отдал приказ дать залп на поражение. Потому что это была бы хорошая наука и пример тем, кто плохо учит уроки моря», - считает он.

Василий Кучин