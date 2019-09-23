Новости
В ГИБДД рассказали, когда проходить техосмотр
24 Сентябрь 2019, 02:30
От этого постыдного номера массово отказываются россияне
24 Сентябрь 2019, 01:30
Тайна пенсионного фонда раскрыта
24 Сентябрь 2019, 00:30
Сбербанк сделал подарок таким иностранцам
23 Сентябрь 2019, 23:45
Озвучены подробности ипотеки под 2 процента для дальневосточников
23 Сентябрь 2019, 23:15
Кремль ответил на обвинения WADA
23 Сентябрь 2019, 22:45
Невиновен: врачей освободят от уголовщины
23 Сентябрь 2019, 22:15
Китай «отвернул» от России еще одного друга
23 Сентябрь 2019, 21:45
«Напали с вилами»: браконьеров КНДР пугают русским возмездием
23 Сентябрь 2019, 20:45
Российский военный эксперт резко высказался о браконьерах в территориальных водах России и напомнил об исторических мерах пресечения браконьерства в дальневосточном регионе, сообщает DEITA.RU.
Вооруженный конфликт между корейскими рыбаками и российскими пограничниками, произошедший 17 сентября в Японском море, вызвал широкий общественный резонанс. Напомним, что военные обнаружили в российских водах 2 шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся добычей водных ресурсов на территории России. Экипаж лодок оказал сопротивление, и несколько пограничников были ранены. Буйных браконьеров удалось усмирить. Около 80 корейцев были направлены в приморский город Находка для разбирательства, а российская сторона официально заявила КНДР о «серьезной озабоченности» в связи с браконьерским беспределом в водах РФ.
Военный журналист Игорь Мальцев раскрыл подробности нападения: по его словам, на восьмерых российских пограничников напали 66 вооруженных вилами и баграми корейцев. Они пытались выхватить автоматы. Пограничники отбились, но этот инцидент эксперты считают «отравной точкой» предела кипения перед наглостью рыбаков. Журналист пишет, что этот инцидент уже нельзя считать браконьерством, и призывает к жестким мерам, чтобы было неповадно.
Мальцев назвал это вооруженным пиратством и призвал наказывать по всей строгости. «Пиратские суда надо топить со всем экипажем. Потому что это – легальная цель», - написал он в своем блоге.
Журналист привел в пример охрану морских богатств в 19 веке, когда российские крейсеры имели право топить браконьерские лодки либо захватывать экипаж и отправлять его на тяжелые работы. Игорь Мальцев сетует на исключительную гуманность нынешних антибраконьерских законов. «Как-то жалко, что командир не отдал приказ дать залп на поражение. Потому что это была бы хорошая наука и пример тем, кто плохо учит уроки моря», - считает он.
Василий Кучин