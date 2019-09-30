Напавшие на приморцев северные корейцы арестованы

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корея шхуна

В Находке взяли под арест рыбаков из КНДР, которые напали с вилами на приморских пограничников в Японском море. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации городского суда Находки, шестеро браконьеров из Северной Кореи проведут за решеткой в приморском городке как минимум два месяца до тех пор, пока не завершится следствие дела о нападении на сотрудников Пограничного УФСБ России по Приморскому краю.

Напомним, северным корейцам инкриминируют статью Уголовного кодекса РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Семнадцатого сентября экипаж одной из замеченных в российской акватории близ Банки Ямато шхун КНДР совершил вооруженное нападение на пограничников. Восемь военнослужащих получили травмы разной степени тяжести.

Сегодня две рыболовецкие шхуны и одиннадцать мотоблоков вместе со всем экипажем находятся в Находке. В общем счете приморским силовикам удалось задержать сто шестьдесят одного браконьера из Северной Кореи.   

Отметим, что представители приморского ФСБ предположили, что иностранные рыбаки затеяли столь ожесточенную борьбу с российскими правоохранителями из-за боязни потерять свои суда, за счет которых они имеют возможность прокормить свои семьи. Также за конфискацию шхун и мотоблоков российской стороной браконьерам придется отвечать головой перед суровыми северокорейскими законами по статье «утрата имущества». 

Екатерина Цой

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