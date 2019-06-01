На Украине сменят правила написания русских фамилий, сообщает DEITA.RU.

Правительство Украины еще 22 мая одобрило закон об украинском правописании. Накануне новые нормы опубликовали сразу несколько местных информагентств, в частности «Страна.ua» и «Обозреватель».

Так, трансформации будут подвергнуты некоторые исконно русские фамилии. Те фамилии, которые оканчиваются на –ый и –ой теперь нужно писать через –ий. Например, Бэлий и Островський.

Кроме того, фамилии с суффиксом -ск- и -цк- теперь нужно писать с мягким знаком, например, Трубецький. Исключением останется только фамилия писателя-классика Толстого.

Екатерина Брязгунова