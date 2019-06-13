В приморском поселке Тавричанке местные жители купили рыбку сарган, чтобы пожарить, да вкусно поесть. Однако рыба оказалась бирюзовой внутри, что и напугало кулинаров, сообщает DEITA.RU. Фотографию с рыбкой опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

«Купили в Тавричанке у рыбаков свежую рыбу сарган. На вид красивая была, а позвоночник у неё сине-бирюзовый оказался... Кушать её побоялись, варим кошке на корм. Вопрос: это нормально для этого вида рыбы? Или все-таки в нашем море какие-то аномалии происходят?» — задаются вопросом граждане.

Согласно открытым источникам в интернете, бирюзовый цвет у позвоночника у данного вида рыб — норма. Такой необычный цвет связан в первую очередь с особенностями костей саргана. В них имеется зеленый пигмент, названный биливердином, что и дает сине-бирюзовый оттенок на кости.

Отмечается, что все саргановые рыбы съедобны. Их мясо необычайно вкусное.

Екатерина Брязгунова



