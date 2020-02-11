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Нарколог: женского алкоголизма не существует
Это болезнь, суть которой одинакова для обоих полов
По мнению врача-нарколога, психиатра Игоря Лазарева, делить алкоголизм на мужской и женский можно чисто условно, это болезнь, суть которой одинакова для обоих полов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, такое понятие как «женский алкоголизм» больше связан с социальными факторами, нежели какими-то отличными от мужского алкоголизма особенностями развития. В силу отечественной культуры на женских плечах лежит огромная нагрузка и ответственность за семью, детей, домашние дела и работу. Поэтому именно женская алкогольная зависимость становится в глазах социума более заметной, нежели мужская. Общественное давление на женщину в этом случае гораздо сильнее, а потому «вернуться в строй» ей намного сложнее. К мужчинам в этом вопросе относятся более лояльно.
Что касается признаков развития алкогольной зависимости, то и у женщин, и у мужчин они практически одинаковые. Другое дело, что у женщин алкоголизму чаще всего сопутствует депрессия, тревожные расстройства и повышенная эмоциональность, и начинать лечение необходимо именно с выявления и корректировки причин такого поведения.
Лазарев также отметил, что, как правило, за лечением представители обоих полов обращаются только на второй стадии болезни. Важно понимать, что чудо-средства для лечения не существует и, помимо необходимой терапии, больному важно участие и понимание семьи, которая нередко отворачивается от пьющих женщин. Мнение, что женский алкоголизм неизлечим – не более чем миф. Существует масса примеров успешного лечения. Другое дело, что даже после продолжительной ремиссии, если человек опять начнет выпивать, он может снова сорваться.
Что касается видов алкоголя, то к самым опасным в части развития алкоголизма можно отнести пиво и вино. Из-за малого содержания в них спирта люди считают их безвредными и чаще всего именно с них начинаются тяжелые случаи заболевания.
Ранее уже отмечалось, что алкоголь может стать причиной аллергии. К симптомам аллергии на алкогольные напитки можно отнести сильное сердцебиение, покраснение лица, заложенность носа. На следующий день признаки похмелья ощущаются особенно остро – головная боль, тошнота, общее состояние разбитости.