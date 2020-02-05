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Наркологи назвали самый опасный алкоголь

алкоголь

Данный напиток довольно популярен у россиян

Нарколог Даниил Покровский рассказал о том, какой из алкогольных напитков он считает самым опасным, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, в интервью «Вечерней Москве» эксперт поведал, что самым опасным для здоровья напитком является современное пиво. Все из-за многочисленных химических добавок, которые содержит банка пенного алкоголя.

Кроме того, там высоко содержание металлов. Врач рассказал, что все, за что покупатели любят этот алкоголь: цвет, вкус, пена – получается из-за различных вредных соединений, негативно сказывающихся на здоровье человека.

Нарколог заявил, что хотел бы, чтобы пиво вовсе перестали продавать в стране – ведь для суточной дозы токсинов человеку достаточно всего 35 мл напитка – меньше, чем в стандартной банке.

Самым «безопасным» алкоголем при этом Покровский назвал красное вино – оно имеет не так много искусственных добавок и содержит полезные витамины. 

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