telegr wh call

Новости

Изменения процедуры сдачи на права объяснили в МВД

4 Декабрь 2019, 21:15

После выборов: пенсионный возраст снова повысят

4 Декабрь 2019, 20:45

Наркоман убил человека – думал, что он в игре

4 Декабрь 2019, 20:15

Индекс оливье: стоимость любимого салата бьет рекорды

4 Декабрь 2019, 20:00

Новости пенсионной реформы: в России можно сделать как в Польше

4 Декабрь 2019, 19:45

У россиян начнут отбирать квартиры за долги по ЖКХ

4 Декабрь 2019, 19:30

Роскомнадзор спасет россиян от живодеров

4 Декабрь 2019, 19:15

Давление повышается: какая погода ждет приморцев в конце недели

4 Декабрь 2019, 19:00

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Наркоман убил человека – думал, что он в игре

Ружье

Мужчина за несколько минут несколько раз стрелял по людям в Перми, сообщает DEITA.RU.

Очередное ЧПс массовой стрельбой произошло в Перми. На этот раз мотива у преступника, похоже, не было. Как пишет Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах, убийцей оказался 50-летний наркоман со стажем.

Мужчина с ружьем вышел на улицу в среду днем. Он совершил порядка 8 выстрелов. Одна пуля убила проходившую мимо женщину. Еще две ранили двух мужчин – росгвардейца и очевидца происшествия. Ранее он стрелял из ружья из окна своей квартиры.

Как стало известно позже, мужчина, находясь под воздействием наркотиков, был в сильно измененном сознании. Сообщается, что он думал, что находится в видеоигре – поэтому и стрелял по прохожим и полицейским. В погибшую он сделал 5 выстрелов.

Позже сообщения подтвердили в Следственном комитете. По факту стрельбы и убийства уже возбуждено дело. Мужчину задержали. Известно также, у него не было разрешения на хранение оружия.

Елена Миронова

Читайте также:

Пустивший в колледж стрелка охранник арестован

Россиянин открыл стрельбу в своей квартире

Подросток расстрелял учеников возле школы

Популярное

Медведев принял важное решение для автомобилистов

Кубай сказал, повторится ли сценарий бесснежной зимы

Изменения в Трудовой кодекс приняли депутаты

Когда Медведев подпишет: автомобилистов пугают штрафами за гараж
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...