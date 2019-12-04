Наркоман убил человека – думал, что он в игре

Мужчина за несколько минут несколько раз стрелял по людям в Перми, сообщает DEITA.RU.



Очередное ЧПс массовой стрельбой произошло в Перми. На этот раз мотива у преступника, похоже, не было. Как пишет Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах, убийцей оказался 50-летний наркоман со стажем.

Мужчина с ружьем вышел на улицу в среду днем. Он совершил порядка 8 выстрелов. Одна пуля убила проходившую мимо женщину. Еще две ранили двух мужчин – росгвардейца и очевидца происшествия. Ранее он стрелял из ружья из окна своей квартиры.

Как стало известно позже, мужчина, находясь под воздействием наркотиков, был в сильно измененном сознании. Сообщается, что он думал, что находится в видеоигре – поэтому и стрелял по прохожим и полицейским. В погибшую он сделал 5 выстрелов.

Позже сообщения подтвердили в Следственном комитете. По факту стрельбы и убийства уже возбуждено дело. Мужчину задержали. Известно также, у него не было разрешения на хранение оружия.

Елена Миронова