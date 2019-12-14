Наркоманом сделают: автомобилисты дали важный совет

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Российские автомобилисты в случае, если инспектор ГИБДД заподозрил алкогольное опьянение, рекомендуют пройти тест тут же, на месте, и не ехать в медицинское учреждение. DEITA.RU разбиралось, с чем связаны такие предложения.
Существует много причин, почему инспектор ГИБДД решил уточнить, пьян водитель или нет. Среди них и выполнение плана, и реальная забота о безопасности граждан. Конечно, никто не отрицает, что на пути могут попасться и недобросовестные стражи порядка. Однако, стоит всегда помнить – таких меньшинство.
Перед тем, как пройти тест на алкоголь, должен быть соблюден ряд условий — полицейский обязан разъяснить права, потом отстранить от управления автомобилем и подробно рассказать, как проводится процедура. Кроме того, должны быть приглашены понятые, а при их отсутствии – процедура должна сниматься на смартфон.
Как пишет «Автоюрист. Всё о ДПС», в связи с этим автоюристы, а также автомобилисты рекомендуют, если человек уверен в том, что трезв, не тратить время на поездки, а «дыхнуть в трубочку» на месте. Во-первых, это сэкономит время, а во-вторых, в медучреждении придется сдавать тест не только на алкоголь, но и на наркотики. И если человек не употребляет наркотики, но выпил какой-нибудь медпрепарат, может быть положительный результат.
Екатерина Брязгунова