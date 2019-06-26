Наркосодержащие растения разрешат выращивать на территории России в медицинских целях: если из них планируется производить психотропные вещества для лечения людей и животных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Государство обязано заботиться о гражданах, предоставив им, в том числе, доступ к наркотическим и психотропным препаратам, которые применяются для паллиативной помощи, к примеру. Так сказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алёхин. Запрет стоит отменить, чтобы возобновить выпуск необходимых в стране препаратов.

Процесс производства при этом будут контролировать, введут государственную монополию. Право на культивирование подобных растений предоставят лишь двум государственным унитарным предприятиям.

Анастасия Туркова