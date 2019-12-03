Народ не дождется денег от правительства

В государственной инвестиционной программе на ближайшие годы заложены колоссальные средства, направленные на улучшение жизни россиян и создание масштабных госпроектов. По равнению с прошлыми годами, расходы возрастут на 400 миллиардов. В чем подвох - рассказывает DEITA.RU.



Федеральная адресная инвестиционная программа до 2022 года подписана главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Согласно информации, содержащейся в документе, общий объем государственных вложений составит 3,2 триллиона рублей в ближайшее годы.

Планы воистину грандиозные. Атомные ледоколы на 60 миллиардов, новые автотрассы в Крыму за 48 миллиардов, реконструкции аэропортов и прочей транспортной инфраструктуры. Для сравнения, прошлый план, который должен быть окончательно освоен в следующем году, равнялся 2,8 триллионам рублей.

Программа являет собой три крупных транша на работу каждый год в среднем по 1,5 триллиона рублей. Треть всех денег пойдет на национальные проекты и транспортную инфраструктуру.

Экологические мероприятия в связи с международными трендами также влетят в небывалую копеечку - более 145 миллиардов. 75 миллиардов направят на здравоохранение, а на переживающую не лучшие времена демографию - 74 миллиарда. Коммунальная инфраструктура, борьба с изношенностью ЖКХ и жилого фонда, реконструкция аэропортов затребует 745 миллиардов - цифры внушительные.

Среди конкретных задач выделяется реконструкция лагеря «Артек» на 7 миллиардов и строительство нового административного здания совета федерации на 4 миллиарда. Однако за оптимистичными космическим цифрами скрывается суровая реальность.

Из-за «объективных» по мнению правительства причин в рамках прошлого ФАИП удалось построить и запустить только 42 объекта из более чем 300 запланированных. При этом, от прошлой программы потрачено на данный момент всего 40 процентов денег - 362 миллиарда.

Этот момент стал предметом резонансного спора между главой счетной палаты Алексеем Кудриным и профильными министрами Максимом Орешкиными и Антоном Силуановым.

Первый упрекнул исполнительную власть в том, что не знает ни одной такой же страны, где власти не могут потратить миллиарды денег на благие цели из-за «объективных причин». Этими причинами Орешкин и Силуанов назвали изменение стратегии выплат.

Если раньше много денег уходило на авансы и предплатежи, то теперь государство выписывает чек только по факту выполненных работ. Исполнители до сих пор не могут приспособиться к новой схеме и по привычке никуда не спешат с реализацией задач - все равно сроки продлят, и денег дадут.

Такая ситуация парадоксальна, но эксперты отмечали логику что в словах одной стороны, что в другой. Антон Силуанов в шутку даже предложил дать Кудрину Нобелевскую премию за такие высказывания.

Тем не менее, страна так и не научилась тратить деньги, которые имеет, и имеет в немалом количестве. По словам Кудрина, к концу 2019 года непотраченные средства составят 1 процент российского ВВП.

Бюджетная дисциплина и стратегическое планирование в России - головная боль федеральных чиновников.

Сказываются и традиционные минусы системы: нет квалифицированных кадров, мало подрядчиков, проекты не проработаны и зачастую пересекаются друг с другом. Чиновники попросту не понимают, что важнее сделать, чтобы порадовать Кремль.

В то время, когда социальная сфера, здравоохранение, национальные проекты, демография: пенсии, ЖКХ требуют немедленных финансовых вливаний, процесс стопорится из-за бюрократической вакханалии на местах.

В правительстве уже звучат предложения перевести начало и конец финансового года на 1 июля, но фактически это ситуацию не спасет. Таким образом, в сегодняшней реальности сложилась парадоксальная ситуация - власти научились зарабатывать, но так и не поняли, как грамотно и с пользой кубышку потратить.

Василий Кучин